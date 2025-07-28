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Головна Київ У Києві через атаку РФ пошкоджено будинок та квартири — фото

У Києві через атаку РФ пошкоджено будинок та квартири — фото

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Дата публікації: 28 липня 2025 06:41
Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир
Пошкоджений будинок у Києві через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські окупанти в ніч проти 28 липня кілька разів намагались атакувати "Шахедами" Київ. Внаслідок однієї з атак у Дарницькому районі було пошкоджено будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Пошкоджений будинок у Києві через атаку РФ 28 липня

Зокрема, цієї ночі начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Дарницькому районі через атаку РФ вибило вікна у житловій багатоповерхівці. Крім того, є постраждалі. 

Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир - фото 1
Вибиті вікна в будинку через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Крім того, є і відео наслідків ворожої атаки.

Під час перебування кореспондента Новини.LIVE на місці подій виявилося, що було пошкоджено не лише вікна, але й є певні пошкодження всередині квартир через вибухову хвилю.

Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир - фото 2
Пошкодження в квартирі внаслідок обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир - фото 3
Пошкодження в квартирі внаслідок обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир - фото 4
Пошкодження в квартирі внаслідок обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що за інформацією мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих в столиці становить 5 осіб, серед них дитина трьох років. Водночас Ткаченко інформував, що постраждалих восьмеро.

Також ми писали, що цієї ночі дронову атаку пережив і Кропивницький. В місті кілька разів було чути вибухи, однак деталі пообіцяли розповісти пізніше.

Київ вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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