Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир

Пошкоджений будинок у Києві через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські окупанти в ніч проти 28 липня кілька разів намагались атакувати "Шахедами" Київ. Внаслідок однієї з атак у Дарницькому районі було пошкоджено будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Пошкоджений будинок у Києві через атаку РФ 28 липня

Зокрема, цієї ночі начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Дарницькому районі через атаку РФ вибило вікна у житловій багатоповерхівці. Крім того, є постраждалі.

Вибиті вікна в будинку через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Крім того, є і відео наслідків ворожої атаки.

Під час перебування кореспондента Новини.LIVE на місці подій виявилося, що було пошкоджено не лише вікна, але й є певні пошкодження всередині квартир через вибухову хвилю.

Пошкодження в квартирі внаслідок обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкодження в квартирі внаслідок обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкодження в квартирі внаслідок обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що за інформацією мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих в столиці становить 5 осіб, серед них дитина трьох років. Водночас Ткаченко інформував, що постраждалих восьмеро.

Також ми писали, що цієї ночі дронову атаку пережив і Кропивницький. В місті кілька разів було чути вибухи, однак деталі пообіцяли розповісти пізніше.