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Главная Киев В Киеве из-за атаки РФ повреждена железнодорожная инфраструктура

В Киеве из-за атаки РФ повреждена железнодорожная инфраструктура

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 05:46
Обстрел Киева 4 июля — повреждена железнодорожная инфраструктура
Ремонтные работы железнодорожной инфраструктуры в Киеве. Фото: t.me/UkrzalInfo/7063

Россияне в течение ночи и утра 4 июля, обстреливали Киев дронами и ракетами. В результате атаки повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах столицы.

Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".

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В пределах Киева повреждена железнодорожная инфраструктура

"В результате вражеского обстрела Киева имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что сейчас пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.

"Kyiv City Express пока выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин — Почайна — Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения", — сообщили в УЗ.

Также там добавили, что уже происходит оперативный ремонт, а резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин — Киев-Пассажирский.

Напомним, что этой ночью в столице на фоне атаки РФ раздавались очень громкие взрывы. Особенно, когда враг атаковал столицу баллистикой.

Также мы писали, что в результате обстрела в Киеве зафиксировано много пожаров, повреждений и более десятка пострадавших. Причем столица до сих пор в дыму. Подробнее о первых последствиях читайте по этой ссылке.

Киев Укрзализныця обстрелы железная дорога
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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