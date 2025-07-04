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Головна Київ У Києві через атаку РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру

У Києві через атаку РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 05:46
Обстріл Києва 4 липня - пошкоджено залізничну інфраструктуру
Ремонтні роботи залізничної інфраструктури у Києві. Фото: t.me/UkrzalInfo/7063

Росіяни протягом ночі і ранку 4 липня, обстрілювали Київ дронами та ракетами. Внаслідок атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах столиці.

Про це у Telegram повідомляє "Укрзалізниця".

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В межах Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру

"В результаті ворожого обстрілу Києва маємо пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що наразі пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

"Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин — Почайна — Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху", — повідомили в УЗ.

Також там додали, що вже відбувається оперативний ремонт, а резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський.

Нагадаємо, що цієї ночі в столиці на тлі атаки РФ лунали дуже гучні вибухи. Особливо, коли ворог атакував столицю балістикою.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу в Києві зафіксовано багато пожеж, пошкоджень та понад десяток постраждалих. Причому столиця досі в диму. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.

Київ Укрзалізниця обстріли залізниця
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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