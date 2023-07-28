Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве из-за инцидента с водопроводом сотни жителей остались без воды: в чем причина arrow

В Киеве из-за инцидента с водопроводом сотни жителей остались без воды: в чем причина

28 июля 2023 10:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве из-за инцидента с водопроводом сотни жителей остались без воды: в чем причина
Повреждение водопровода на одной из улиц Киева. Иллюстративное фото: Киевводоканал
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице произошло повреждение водопровода 500 мм на пересечении улицы Салютной и бульвара Павла Вирского. Как следствие – отсутствует водоснабжение нескольких домов

Об этом сообщает КГГА.

Читайте также:

Детали инцидента

Отмечается, что на сегодняшний день отсутствует водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Салютная, 4-А, 6, 8, 10, 12/62, 14/51, 17, 19, 21;
  • ул. Александра Бринжалы (бывшая Ташибаева), 58, 60;
  • ул. Вирского, 49-А.

Для обеспечения потребителей водой направлена автоцистерна, которая будет находиться по адресу ул. Салютная, 10

"В настоящее время установлено ограждение, бригада "Киевводоканала" работает над оперативной ликвидацией аварии", — отметили в КГГА.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилась новая петиция - киевляне предлагают переименовать станцию столичного метро "Минская". Новым названием должна стать "Червона Рута".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз