В Киеве из-за инцидента с водопроводом сотни жителей остались без воды: в чем причина

Повреждение водопровода на одной из улиц Киева. Иллюстративное фото: Киевводоканал

В столице произошло повреждение водопровода 500 мм на пересечении улицы Салютной и бульвара Павла Вирского. Как следствие – отсутствует водоснабжение нескольких домов

Об этом сообщает КГГА.

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Детали инцидента

Отмечается, что на сегодняшний день отсутствует водоснабжение по следующим адресам:

ул. Салютная, 4-А, 6, 8, 10, 12/62, 14/51, 17, 19, 21;

ул. Александра Бринжалы (бывшая Ташибаева), 58, 60;

ул. Вирского, 49-А.

Для обеспечения потребителей водой направлена автоцистерна, которая будет находиться по адресу ул. Салютная, 10

"В настоящее время установлено ограждение, бригада "Киевводоканала" работает над оперативной ликвидацией аварии", — отметили в КГГА.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилась новая петиция - киевляне предлагают переименовать станцию столичного метро "Минская". Новым названием должна стать "Червона Рута".