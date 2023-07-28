У Києві через інцидент з водогоном сотні жителів лишись без води: у чому причина

Пошкодження водогону на одній із вулиць Києва. Ілюстративне фото: Київводоканал

У столиці сталось пошкодження водогону 500 мм на розі вулиці Салютної та бульвару Павла Вірського. Як наслідок — відсутнє водопостачання декількох будинків

Про це повідомляє КМДА.

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Деталі інциденту

Зазначається, що станом на зараз відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Салютна, 4-А, 6, 8, 10, 12/62, 14/51, 17, 19, 21;

вул. Олександра Бринжали (колишня Ташибаєва), 58, 60;

вул. Вірського, 49-А.

Для забезпечення споживачів водою направлена автоцистерна, яка буде знаходитись за адресою: вул. Салютна, 10.

"Наразі встановлено огородження, бригада "Київводоканалу" працює над оперативною ліквідацією аварії", — зазначили в КМДА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі зʼявилась нова петиція — кияни пропонують перейменувати станцію столичного метро "Мінська". Новою назвою має стати "Червона Рута".