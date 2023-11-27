В Киеве из-за непогоды запретили въезд грузовиков в город

Расчистка снега в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве сегодня, 27 ноября, с 07:30 запретили въезд в городе крупногабаритного транспорта из-за снегопада. Это поможет уменьшить возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Снегопады в Киеве

В ведомстве рассказали, что сегодня с 07:30 въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом. Ограничения будут действовать по улучшению погодных условий. Ориентировочно к 10:00. Отмечается, что это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

"Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город", — говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА напомнили водителям, что в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту. Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Какая ситуация с непогодой в столице

Ночью и утром дороги и тротуары Киева расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники УК "Киевавтодор"

Там, где техника проехать не может, расчищают 262 работника в составе 40 бригад по ручной уборке. За сутки дорожники потратили 1 190 тонн соли, 1 456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонн песка для ликвидации снега и ледовых покровов.

"Придомовые территории и зеленые зоны расчищают от снега 3423 работника и 125 единиц спецтехники управляющих компаний, а также 771 работник и 55 единиц техники "зеленстроев". Коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями непогоды", — рассказывают в КГГА.

Напомним, что сегодня, 27 ноября, из-за ожидаемых сильных снегопадов школы в Киевской области будут функционировать в режиме онлайн-обучения. Однако детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Также мы писали, что из-за непогоды перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Киева в Одессу. Стоит отметить, что в Одесском регионе сейчас очень сложные погодные условия, из-за чего трасса Киев — Одесса полностью перекрыта.

Кроме того, глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят вьюге в области. По его словам, местами приходится использовать БТРы.

Добавим, что Николаевская область тоже борется со стихией. Глава ОВА Виталий Ким рассказал, как происходит ликвидация последствий бури.