У Києві через негоду заборонили в'їзд вантажівок у місто

Розчищення снігу у Києві. Фото: скриншот

У Києві сьогодні, 27 листопада, з 07:30 заборонили в'їзд у місті великогабаритного транспорту через снігопад. Це допоможе зменшити виникнення заторів і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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У відомстві розповіли, що сьогодні з 07:30 в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом. Обмеження діятимуть до поліпшення погодніх умов. Орієнтовно до 10:00. Зазначається, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

"Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у КМДА нагадали водіям, що у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Яка ситуація з негодою в столиці

Як відомо, вночі та зранку дороги й тротуари Києва розчищали від снігу та обробляли протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор"

Там, де техніка проїхати не може, розчищають 262 працівники у складі 40 бригад з ручного прибирання. Загалом, за добу дорожники витратили 1 190 тонн солі, 1 456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску для ліквідації снігу та льодових покривів.

"Прибудинкові території та зелені зони розчищають від снігу 3 423 працівники і 125 одиниць спецтехніки керуючих компаній, а також 771 працівник і 55 одиниць техніки "зеленбудів". Комунальні служби продовжують боротьбу з наслідками негоди", — розповідають у КМДА.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 листопада, через очікувані сильні снігопади школи в Київській області функціонуватимуть в режимі онлайн-навчання. Проте дитячі садки продовжать працювати у звичайному режимі.

Також ми писали, що через негоду перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси. Варто зазначити, що в Одеському регіоні зараз надзвичайно складні погодні умови, через що траса Київ — Одеса повністю перекрита.

Окрім того, чільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.

Додамо, що Миколаївська область теж бореться зі стихією. Очільник ОВА Віталій Кім розповів, як відбувається ліквідація наслідків бурі.