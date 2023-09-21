В Киеве из-за обстрелов задерживается ряд поездов: что известно
Сегодня утром, 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате ряд электропоездов интерсити задерживается.
Об этом сообщают в Укрзализныце.
Задержание электропоездов в Киеве
"Из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утренних обстрелов задерживается отправка ряда электропоездов интерсити", — сообщают в УЗ.
Речь идет, в частности, о следующих поездах:
- 712 Киев — Краматорск,
- 722 Киев — Харьков.
Для возобновления движения задействованы резервные тепловозы, посадка будет объявлена уже в ближайшее время. Тем временем Kyiv City Express курсирует по расписанию.
Напомним, сегодня утром, 21 сентября, в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбили все вражеские ракеты над столицей, однако в результате падения обломков повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.