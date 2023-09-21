В Киеве из-за обстрелов задерживается ряд поездов: что известно

Электропоезд интерсити на путях. Фото: google

Сегодня утром, 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате ряд электропоездов интерсити задерживается.

Об этом сообщают в Укрзализныце.

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Задержание электропоездов в Киеве

"Из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утренних обстрелов задерживается отправка ряда электропоездов интерсити", — сообщают в УЗ.

Речь идет, в частности, о следующих поездах:

712 Киев — Краматорск,

722 Киев — Харьков.

Для возобновления движения задействованы резервные тепловозы, посадка будет объявлена уже в ближайшее время. Тем временем Kyiv City Express курсирует по расписанию.

Напомним, сегодня утром, 21 сентября, в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбили все вражеские ракеты над столицей, однако в результате падения обломков повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.