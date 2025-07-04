Повторная тревога в Киеве 4 июля — люди бежали в укрытие

Жители Киева в укрытии одного из домов. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.LIVE

Российские оккупанты 4 июля массированно атаковали Киев дронами и ракетами, в тревогу. Сейчас появились кадры, как люди были в укрытиях, а после повторной тревоги снова бежали в безопасное место.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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В частности, в момент, когда враг обстреливал столицу ракетами — жители одного из районов пересиживали опасность в укрытии дома.

Позже, уже утром, в столице объявили повторную воздушную тревогу. Поэтому люди фактически бежали в укрытие.

Напомним, что по Киеву всю ночь продолжалась комбинированная атака РФ. В результате обстрела были пожары, повреждения и пострадавшие. Подробнее о первых последствиях — читайте в материале по этой ссылке.

Кроме того, в результате вражеской атаки фактически вся столица в дыму. В связи с этим в КГВА призвали киевлян закрыть окна.