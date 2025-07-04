Повторна тривога у Києві 4 липня — люди бігли в укриття

У Києві через повторну тривогу люди бігли в укриття
Російські окупанти 4 липня масовано атакували Київ дронами та ракетами, в тривогу. Наразі з'явились кадри, як люди були в укриттях, а після повторної тривогу знову бігли у безпечне місце.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Обстріл Києва та люди в укриттях 4 липня
Зокрема, у момент, коли ворог обстрілював столицю ракетами - мешканці одного з районів пересиджували небезпеку в укритті будинку.
Пізніше, вже зранку, в столиці оголосили повторну повітряну тривогу. Через це люди фактично бігли в укриття.
Нагадаємо, що по Києву всю ніч тривала комбінована атака РФ. Внаслідок обстрілу були пожежі, пошкодження та постраждалі. Детальніше про перші наслідки — читайте в матеріалі за цим посиланням.
Крім того, внаслідок ворожої атаки фактично вся столиця в диму. У зв'язку з цим у КМВА закликали киян закрити вікна.
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