Повторна тривога у Києві 4 липня — люди бігли в укриття

Мешканці Києва в укритті одного з будинків. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Російські окупанти 4 липня масовано атакували Київ дронами та ракетами, в тривогу. Наразі з'явились кадри, як люди були в укриттях, а після повторної тривогу знову бігли у безпечне місце.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Зокрема, у момент, коли ворог обстрілював столицю ракетами - мешканці одного з районів пересиджували небезпеку в укритті будинку.

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Пізніше, вже зранку, в столиці оголосили повторну повітряну тривогу. Через це люди фактично бігли в укриття.

Нагадаємо, що по Києву всю ніч тривала комбінована атака РФ. Внаслідок обстрілу були пожежі, пошкодження та постраждалі. Детальніше про перші наслідки — читайте в матеріалі за цим посиланням.

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Крім того, внаслідок ворожої атаки фактично вся столиця в диму. У зв'язку з цим у КМВА закликали киян закрити вікна.