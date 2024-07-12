Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве из-за резкого изменения погоды объявили первый уровень опасности arrow

В Киеве из-за резкого изменения погоды объявили первый уровень опасности

12 июля 2024 14:04
Евгения Брюховецкая - редактор
Жителей Киева предупредили о резком изменении погоды 12 июля
Гроза в Киеве. Иллюстративное фото: vgorode.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в пятницу, 12 июля, в ближайшее время прогнозируют резкое изменение погодных условий. Ожидается дождь с грозой с содержанием до конца суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

Читайте также:

Гроза в Киеве 12 июля

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киев. В ближайшее время с сохранением до конца суток 12 июля гроза. Объявлен I уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

null
Предупреждение. Фото: Укргидрометцентр

В КГГА призвали киевлян во время грозы избегать нахождения вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автомобильный транспорт.

Столичные власти напомнили, что при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Київавтодор" по номеру 0442847419. А если упало дерево или сломались ветки — звонить по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Київзеленбуд" по номеру 0442724018. 

Когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, следует обратиться к спасателям: 101 или 0444303713. В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номеру 0503873542.

null
Скриншот поста КГГА

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев об очередном усилении жары в ближайшее время. В этот период температура будет +33…+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40…+42 °С.

Также мы писали, что в Днепре автомобиль нагрелся от жары до смертельно опасной температуры — +75 °C.

погода Киев КГГА синоптик дождь прогноз погоды аномальная жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля