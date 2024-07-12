Жителей Киева предупредили о резком изменении погоды 12 июля

Гроза в Киеве. Иллюстративное фото: vgorode.ua

В Киеве в пятницу, 12 июля, в ближайшее время прогнозируют резкое изменение погодных условий. Ожидается дождь с грозой с содержанием до конца суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киев. В ближайшее время с сохранением до конца суток 12 июля гроза. Объявлен I уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Предупреждение. Фото: Укргидрометцентр

В КГГА призвали киевлян во время грозы избегать нахождения вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автомобильный транспорт.

Столичные власти напомнили, что при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Київавтодор" по номеру 0442847419. А если упало дерево или сломались ветки — звонить по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Київзеленбуд" по номеру 0442724018.

Когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, следует обратиться к спасателям: 101 или 0444303713. В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номеру 0503873542.

Скриншот поста КГГА

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев об очередном усилении жары в ближайшее время. В этот период температура будет +33…+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40…+42 °С.

Также мы писали, что в Днепре автомобиль нагрелся от жары до смертельно опасной температуры — +75 °C.