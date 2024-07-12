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У Києві через різку зміну погоди оголосили перший рівень небезпеки

12 липня 2024 14:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Мешканців Києва попередили про різку зміну погоди 12 липня
Гроза у Києві. Ілюстративне фото: vgorode.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у п'ятницю, 12 липня, в найближчу годину прогнозують різку зміну погодних умов. Очікується дощ з грозою з утриманням до кінця доби.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Київ.У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня гроза. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.

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Попередження. Фото: Укргідрометцентр

У КМДА закликали киян під час грози уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркувати поруч із ними автомобільний транспорт.

Столична влада нагадала, що при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером 0442847419. А якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером 0442724018. 

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, варто звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713. У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером 0503873542.

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Скриншот допису КМДА

 

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив українців про чергове посилення спеки найближчим часом. У цей період температура буде +33…+38 °С, а у південних та центральних областях місцями розігріє до +40…+42 °С.

Також ми писали, що у Дніпрі автомобіль нагрівся від спеки до смертельно небезпечної температури — +75 °C.

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