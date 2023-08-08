В Киеве из-за видео в TikTok уволили сотрудницу "скорой"
В Киеве уволили сотрудницу "скорой помощи" Валерию за видео, которое она опубликовала в TikTok. Девушка наложила на него аудио с ненормативной лексикой.
Об этом Валерия рассказала в TikTok.
Увольнение за видео в TikTok
Руководство заявило, что девушка опозорила скорую медицинскую помощь, поэтому такие работники им не нужны.
Валерия рассказала, что ее видео попало в рекомендации социальной сети и стало "вирусным". После этого девушке позвонил заведующий отделением и начал разговор со слов: "Валерия, вы слышали о вашей коллеге? Она сейчас лежит в неврологическом отделении с подозрением на инсульт. Вы тоже так хотите?".
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!
@maybeyourbaby_
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Руководитель начал говорить Валерии о "позорных видео, где вы материтесь в форме, позорите скорую медицинскую помощь".
"Говоря прямым текстом — люди, которые не достойны чести спасать другие жизни. Как-то так было сказано. Недостойные спасать жизни через ТикТок, через мат, через наложенный на видео звук с матом", — рассказала девушка.
Валерия отметила, что не согласна с решением руководства.
@maybeyourbaby_
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Напомним, губернатор американского штата Монтана Грег Джианфорте официально принял закон, в силу которого китайская программа по созданию и просмотру коротких видеороликов TikTok теперь запрещена в штате. Монтана стала первым штатом в Соединенных Штатах, который ввел запрет на известное приложение.