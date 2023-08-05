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У квартиру в Києві заповзла екзотична змія

5 серпня 2023 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У квартиру в Києві заповзла екзотична змія
Екзотична змія, яка заповзла в квартиру. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В одну з квартир Києва заповзла екзотична змія. Рятувальники вже забрали непроханого гостя.

Про це повідомляє Команда порятунку тварин Києва.

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У КАРГ розповіли, що змія залізла під шафу. Дівчина, яка проживає у квартирі, поспішала на роботу, тому не відразу викликала рятувальників. Коли вона прийшла додому, то змія продовжувала спати під шафою. 

На місце події приїхали рятувальники КАРГу, які дістали плазуна.  

"На подив це не вуж, як зазвичай. Серпентолог впізнає в порушниці тонкохвостого полоза, екзотичний вид, котрий, скоріш за все, втік із серпентарію", — йдеться у повідомленні.

У КАРГ розповіли, що порушника кордонів приватної власності звати Маршалл. Він випадково втік три місяці тому з погано зачиненого серпентарію в сусідньому під'їзді. Весь час власник змії продовжував її пошуки. Він миттєво приїхав до рятувальників та забрав знахідку. 

"Причому, де і як Маршалл провів останні три місяці, поки залишається загадкою", — додали рятувальники.

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Екзотична змія, яка заповзла в квартиру. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
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Екзотична змія, яка заповзла в квартиру. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
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Змія та рятувальник. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
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Допис КАРГ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у лютому в одній із квартир Києва у пральній машині виявили змію. Тварина перебувала між внутрішніми деталями машини. 

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