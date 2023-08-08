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У Києві через відео в TikTok звільнили співробітницю "швидкої"

8 серпня 2023 13:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві через відео в TikTok звільнили співробітницю "швидкої"
Дівчина, яку звільнили зі "швидкої". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві звільнили співробітницю "швидкої допомоги" Валерію за відео, яке вона опублікувала в TikTok. Дівчина наклала на нього аудіо з ненормативною лексикою.

Про це Валерія розповіла в TikTok.

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Керівництво заявило, що дівчина зганьбила швидку медичну допомогу, тому такі працівники їм не потрібні.

Валерія розповіла, що її відео потрапило в рекомендації соціальної мережі та стало "вірусним". Після цього дівчині зателефонував завідувач відділення та розпочав розмову зі слів: "Валеріє, ви чули про вашу колегу? Вона зараз лежить у неврологічному відділенні з підозрою на інсульт. Ви теж так хочете?".

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Керівник почав говорити Валерії про "ганебні відео, де ви матюкаєтесь у формі, ганьбите швидку медичну допомогу". 

"Говорячи прямим текстом — люди, які не варті честі рятувати інші життя. Якось так було сказано. Негідні рятувати життя через ТікТок, через мат, через накладений на відео звук з матом", — розповіла дівчина.

Валерія зазначила, що не згодна з рішенням керівництва.

Нагадаємо, губернатор американського штату Монтана Грег Джіанфорте офіційно ухвалив закон, в силу якого китайська програма для створення та перегляду коротких відеороликів TikTok тепер заборонена в штаті. Монтана стала першим штатом у Сполучених Штатах, який ввів заборону на відомий додаток.

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