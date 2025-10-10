Из-за взлета бомбардировщиков из РФ в Киеве объявили воздушную тревогу

Группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Второй раз за сегодняшнюю ночь в Киеве объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают направляться в укрытия.

Об этом сообщают в КГГА.

Что грозит столице

Сообщение КГВА. Фото: Скриншот

Согласно сообщению КМВА, разведка зафиксировала взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Что с воздушными тревогами в Украине

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

На 05:09 согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, вся Украина в "красной зоне" опасности из-за взлета авиации российских оккупантов. Также зафиксированы дроны-камикадзе над Черниговской областью, а в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях слышали взрывы.

Напомним, несколько часов назад оккупанты РФ атаковали Киев с помощью дронов и баллистики. В результате девять человек пострадали, а на левом берегу нет света.

Также оккупанты наносили удары по Запорожью. В результате погиб 7-летний ребенок и еще одна женщина была ранена.