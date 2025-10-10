Через зліт бомбардувальників з РФ у Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві чергова повітряна тривога — в чому небезпека
Вдруге за сьогоднішню ніч у Києві оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає прямувати до укриттів.
Про це повідомляють в КМВА.
Що загрожує столиці
Згідно з повідомленням КМВА, розвідка зафіксувала зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
Що з повітряними тривогами в Україні
На 05:09 згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, вся Україна в "червоній зоні" небезпеки через зліт авіації російських окупантів. Також зафіксовані дрони-камікадзе над Чернігівщиною, а у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях чули вибухи.
Нагадаємо, декілька годин тому окупанти РФ атакували Київ за допомогою дронів та балістики. В результаті дев'ятеро людей постраждали, а на лівому березі немає світла.
Також окупанти завдавали ударів по Запоріжжю. В результаті загинула 7-річна дитина і ще одна жінка була поранена.
