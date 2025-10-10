Відео
Київ У Києві чергова повітряна тривога — в чому небезпека

У Києві чергова повітряна тривога — в чому небезпека

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 04:53
Через зліт бомбардувальників з РФ у Києві оголосили повітряну тривогу
Група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вдруге за сьогоднішню ніч у Києві оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає прямувати до укриттів.

Про це повідомляють в КМВА.

Читайте також:

Що загрожує столиці

У Києві чергова повітряна тривога — в чому небезпека - фото 1
Повідомлення КМВА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням КМВА, розвідка зафіксувала зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

Що з повітряними тривогами в Україні

У Києві чергова повітряна тривога — в чому небезпека - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На 05:09 згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, вся Україна в "червоній зоні" небезпеки через зліт авіації російських окупантів. Також зафіксовані дрони-камікадзе над Чернігівщиною, а у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях чули вибухи. 

Нагадаємо, декілька годин тому окупанти РФ атакували Київ за допомогою дронів та балістики. В результаті дев'ятеро людей постраждали, а на лівому березі немає світла.  

Також окупанти завдавали ударів по Запоріжжю. В результаті загинула 7-річна дитина і ще одна жінка була поранена. 

Київ повітряна тривога ракети війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
