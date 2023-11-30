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В Киеве четверо судей апелляционного суда попались на крупной взятке

30 ноября 2023 11:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве четверо судей апелляционного суда попались на крупной взятке
НАБУ проводит расследование. Фото: САП
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Следователи НАБУ и прокуроры САП раскрыли коррупционную деятельность в Киевском апелляционном суде. Четыре судьи были задержаны за взяточничество: они получили 35 тысяч долларов США за отмену ареста на имущество. 

Об этом сообщает САП.

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В сообщении говорится, что один из судей, действуя как посредник, получил деньги от представителя компании для снятия ареста с воздушных судов. Из этой суммы он оставил себе 10 тысяч долларов, оставшиеся 25 тысяч передал коллегам, которые принимали решение по делу. 

Также сообщается, что в день задержания эти средства были распределены между всеми членами судейской коллегии, участвовавшими в апелляционном разбирательстве. 

"В ходе обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, полученные в качестве неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Взятка судьи
Сообщение о взяточничестве в Киевском апелляционном суде. Фото: САП

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе со Службой безопасности Украины разоблачили депутата Миргородского горсовета, члена земельной комиссии, на получении неправомерной выгоды. Местный фермер давал ему взятку в размере 66,7 тыс. дол.

Добавим, в Киевской области сельский голова подозревается в растрате почти 700 тысяч гривен. Он приобрел транспортное средство якобы для нужд подразделения территориальной обороны.

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