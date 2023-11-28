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У Київській області голову сільради підозрюють у розтраті 700 тисяч гривень

28 листопада 2023 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Київській області голову сільради підозрюють у розтраті 700 тисяч гривень
Слідчі дії у кабінеті підозрюваного. Фото: Київська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Київській області сільський голова підозрюється у розтраті майже 700 тисяч гривень. Він придбав транспортний засіб нібито для потреб підрозділу територіальної оборони.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

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Придбав транспорт за завищеними цінами

Одному з сільських голів Бориспільського району було повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм становищем.

Слідству вдалося з'ясувати, що посадовець від імені сільської ради придбав у фізичної особи транспортний засіб нібито для підрозділу територіальної оборони. За автомобіль з місцевого бюджету сплачено 1,2 млн грн.

Збиток на сотні тисяч гривень

Судово економічна експертиза з'ясувала, що це вдвічі більше за його ринкову вартість. Таким чином дії підозрюваного спричинили матеріальну шкоду сільській раді на майже 700 тисяч гривень.  

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що у Києві викрили так зване "детективне агентство", яке незаконно стежило за людьми. Одному з обвинувачених вже повідомили про підозру у скоєнні злочині.

Нагадуємо, що у Києві колишнього першого заступника керівника КП УЗН Подільського району було звинувачено у привласненні бюджетних коштів, що перевищують 200 тисяч гривень.

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