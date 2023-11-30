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У Києві четверо суддів апеляційного суду попалися на великому хабарі

30 листопада 2023 11:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві четверо суддів апеляційного суду попалися на великому хабарі
НАБУ проводить розслідування. Фото: САП
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Слідчі НАБУ та прокурори САП розкрили корупційну діяльність у Київському апеляційному суді. Чотирьох суддів затримали за хабарництво: вони отримали 35 тисяч доларів США за скасування арешту на майно.

Про це повідомляє САП.

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У повідомленні йдеться, що один із суддів, діючи як посередник, отримав гроші від представника компанії для зняття арешту з повітряних суден. З цієї суми він залишив собі 10 тисяч доларів, 25 тисяч, що залишилися, передав колегам, які приймали рішення у справі.

Також повідомляється, що у день затримання ці кошти були розподілені між усіма членами суддівської колегії, які брали участь в апеляційному розгляді.

"Під час обшуків за місцем перебування та проживання суддів детективи вилучили кошти, отримані як неправомірний зиск", — йдеться у повідомленні.

Хабар судді
Повідомлення про хабарництво у Київському апеляційному суді. Фото: САП

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом зі Службою безпеки України викрили депутата Миргородської міськради, члена земельної комісії, на отриманні неправомірної вигоди. Місцевий фермер давав йому хабар у розмірі 66,7 тис. дол.

Додамо, у Київській області сільський голова підозрюється у розтраті майже 700 тисяч гривень. Він придбав транспортний засіб для потреб підрозділу територіальної оборони.

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