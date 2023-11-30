У Києві четверо суддів апеляційного суду попалися на великому хабарі
Слідчі НАБУ та прокурори САП розкрили корупційну діяльність у Київському апеляційному суді. Чотирьох суддів затримали за хабарництво: вони отримали 35 тисяч доларів США за скасування арешту на майно.
Про це повідомляє САП.
Судді Київського апеляційного суду отримали великий хабар
У повідомленні йдеться, що один із суддів, діючи як посередник, отримав гроші від представника компанії для зняття арешту з повітряних суден. З цієї суми він залишив собі 10 тисяч доларів, 25 тисяч, що залишилися, передав колегам, які приймали рішення у справі.
Також повідомляється, що у день затримання ці кошти були розподілені між усіма членами суддівської колегії, які брали участь в апеляційному розгляді.
"Під час обшуків за місцем перебування та проживання суддів детективи вилучили кошти, отримані як неправомірний зиск", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом зі Службою безпеки України викрили депутата Миргородської міськради, члена земельної комісії, на отриманні неправомірної вигоди. Місцевий фермер давав йому хабар у розмірі 66,7 тис. дол.
Додамо, у Київській області сільський голова підозрюється у розтраті майже 700 тисяч гривень. Він придбав транспортний засіб для потреб підрозділу територіальної оборони.
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