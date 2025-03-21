Завысили цену на свет - в Киеве вручили подозрения чиновникам

Вручение подозрения. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу коммунального предприятия "Киевгорсвет" и поставщику. В результате их действий был нанесен ущерб на 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 21 марта.

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В январе-феврале 2022 года предприятие заключило с частной компанией договор на поставку электроэнергии на сумму 57,5 миллиона гривен. Ее цена в течение действия соглашения должна была корректироваться как в сторону роста, так и в сторону снижения.

Начальница коммунального предприятия, которая должна была контролировать выполнение условий договора, в конце января 2022 года установила, что цена уменьшилась на 7,41%. Однако поставщик безосновательно отказал в пересмотре цены и подписании дополнительного соглашения на февраль 2022 года. В то же время чиновница не инициировала никаких мер для того, чтобы заставить поставщика пересмотреть цену.

Вручение подозрения начальнице. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре отметили, что это привело к нанесению местному бюджету ущерба в размере 1,8 миллиона гривен — это подтвердили специалисты ГАСУ и судебно-экономическая экспертиза.

Правоохранители объявили подозрение начальнице в служебной халатности, а директору частного общества в завладении средствами коммунального предприятия.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве разоблачили схему, по которой алко- и наркозависимых людей заманивали в трудовое рабство.

Также недавно СБУ разоблачила еще одну схему в КГГА. Там зафиксировано хищение почти 60 миллионов гривен.