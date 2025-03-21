Завищили ціну на світло — у Києві вручили підозри посадовцям

У Києві чиновницю підозрюють у збитках бюджету на 1,8 млн грн
Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці комунального підприємства "Київміськсвітло" та постачальнику. Внаслідок їх дій було завдано збитків на 1,8 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 21 березня.
Збитки на закупівлі електроенергії
У січні-лютому 2022 року підприємство уклало з приватною компанією договір на постачання електроенергії на суму 57,5 мільйона гривень. Її ціна протягом дії угоди повинна була корегуватися як в бік зростання, так і в бік зниження.
Начальниця комунального підприємства, яка мала контролювати виконання умов договору, в кінці січня 2022 року встановила, що ціна зменшилась на 7,41%. Однак постачальник безпідставно відмовив у перегляді ціни та підписанні додаткової угоди на лютий 2022 року. Водночас посадовиця не ініціювала жодних заходів для того, аби змусити постачальника переглянути ціну.
У прокуратурі зазначили, що це призвело до завдання місцевому бюджету збитків в розмірі 1,8 мільйона гривень — це підтвердили спеціалісти ДАСУ та судово-економічна експертиза.
Правоохоронці оголосили підозру начальниці у службовій недбалості, а директору приватного товариства у заволодінні коштами комунального підприємства.
Нагадаємо, у Києві викрили схему, за якою алко- та наркозалежних людей заманювали в трудове рабство.
Також нещодавно СБУ викрила ще одну схему у КМДА. Там зафіксовано розкрадання майже 60 мільйонів гривень.
Читайте Новини.LIVE!