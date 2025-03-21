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У Києві чиновницю підозрюють у збитках бюджету на 1,8 млн грн

21 березня 2025 14:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Завищили ціну на світло — у Києві вручили підозри посадовцям
Вручення підозри. Фото: Київська міська прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці комунального підприємства "Київміськсвітло" та постачальнику. Внаслідок їх дій було завдано збитків на 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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Збитки на закупівлі електроенергії

У січні-лютому 2022 року підприємство уклало з приватною компанією договір на постачання електроенергії на суму 57,5 мільйона гривень. Її ціна протягом дії угоди повинна була корегуватися як в бік зростання, так і в бік зниження. 

Начальниця комунального підприємства, яка мала контролювати виконання умов договору, в кінці січня 2022 року встановила, що ціна зменшилась на 7,41%. Однак постачальник безпідставно відмовив у перегляді ціни та підписанні додаткової угоди на лютий 2022 року. Водночас посадовиця не ініціювала жодних заходів для того, аби змусити постачальника переглянути ціну. 

Завдали збитків місцевому бюджету Києва на 1,8 млн грн - деталі схеми
Вручення підозри начальниці. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі зазначили, що це призвело до завдання місцевому бюджету збитків в розмірі 1,8 мільйона гривень — це підтвердили спеціалісти ДАСУ та судово-економічна експертиза.  

Правоохоронці оголосили підозру начальниці у службовій недбалості, а директору приватного товариства у заволодінні коштами комунального підприємства.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві викрили схему, за якою алко- та наркозалежних людей заманювали в трудове рабство.

Також нещодавно СБУ викрила ще одну схему у КМДА. Там зафіксовано розкрадання майже 60 мільйонів гривень.

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