Завищили ціну на світло — у Києві вручили підозри посадовцям

Вручення підозри. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці комунального підприємства "Київміськсвітло" та постачальнику. Внаслідок їх дій було завдано збитків на 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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Збитки на закупівлі електроенергії

У січні-лютому 2022 року підприємство уклало з приватною компанією договір на постачання електроенергії на суму 57,5 мільйона гривень. Її ціна протягом дії угоди повинна була корегуватися як в бік зростання, так і в бік зниження.

Начальниця комунального підприємства, яка мала контролювати виконання умов договору, в кінці січня 2022 року встановила, що ціна зменшилась на 7,41%. Однак постачальник безпідставно відмовив у перегляді ціни та підписанні додаткової угоди на лютий 2022 року. Водночас посадовиця не ініціювала жодних заходів для того, аби змусити постачальника переглянути ціну.

Вручення підозри начальниці. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі зазначили, що це призвело до завдання місцевому бюджету збитків в розмірі 1,8 мільйона гривень — це підтвердили спеціалісти ДАСУ та судово-економічна експертиза.

Правоохоронці оголосили підозру начальниці у службовій недбалості, а директору приватного товариства у заволодінні коштами комунального підприємства.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

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