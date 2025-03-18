У Києві викрили схему з незаконного продажу зброї та вибухівки

У Києві незаконно продавали зброю та вибухівку — деталі схеми
У Києві викрили злочинне угруповання, яке торгувало зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Учасників судитимуть, їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у вівторок, 18 березня.
Продавали зброю у Києві
Організатором схеми з продажу зброї виявився 42-річний уродженець сусідньої країни, який вже тривалий час проживає у Київській області, а також його 37-річний товариш.
Для приховування "бізнесу" нелегальний арсенал вони заховали на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, а продавали зброю та боєприпаси у столиці.
Так, "покупці" приїздили до Києва, де учасники схеми продавали їм "товар" за готівку під час особистих зустрічей. Правоохоронці викрили чоловіків та провели обшуки. Серед вилучених речей:
- понад 16 тисяч патронів різного калібру;
- 132 гранатометні постріли;
- 69 гранат;
- дві протитанкові міни;
- чотири реактивні протитанкові гранати;
- два автомати;
- один кулемет;
- п'ять кілограмів артилерійського пороху, ціна якого на "чорному ринку" майже 1,7 мільйонів гривень.
Нагадаємо, посадовців "Київзеленбуду" викрили у незаконному заволодінні понад 5 мільйонами гривень на ремонтах парків та скверів.
А в БЕБ повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної групи, яка привласнила понад 14 мільйонів гривень під час закупівлі укриттів.
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