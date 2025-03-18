У Києві викрили схему з незаконного продажу зброї та вибухівки

Місце, де ховали зброю. Фото: Нацполіція

У Києві викрили злочинне угруповання, яке торгувало зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Учасників судитимуть, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у вівторок, 18 березня.

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Продавали зброю у Києві

Організатором схеми з продажу зброї виявився 42-річний уродженець сусідньої країни, який вже тривалий час проживає у Київській області, а також його 37-річний товариш.

Для приховування "бізнесу" нелегальний арсенал вони заховали на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, а продавали зброю та боєприпаси у столиці.

Вилучені боєприпаси. Фото: Нацполіція

Знайдена зброя та вибухівка. Фото: Нацполіція

Вилучена вибухівка. Фото: Нацполіція

Так, "покупці" приїздили до Києва, де учасники схеми продавали їм "товар" за готівку під час особистих зустрічей. Правоохоронці викрили чоловіків та провели обшуки. Серед вилучених речей:

понад 16 тисяч патронів різного калібру;

132 гранатометні постріли;

69 гранат;

дві протитанкові міни;

чотири реактивні протитанкові гранати;

два автомати;

один кулемет;

п'ять кілограмів артилерійського пороху, ціна якого на "чорному ринку" майже 1,7 мільйонів гривень.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, посадовців "Київзеленбуду" викрили у незаконному заволодінні понад 5 мільйонами гривень на ремонтах парків та скверів.

А в БЕБ повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної групи, яка привласнила понад 14 мільйонів гривень під час закупівлі укриттів.