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У Києві незаконно продавали зброю та вибухівку — деталі схеми

18 березня 2025 11:19
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві викрили схему з незаконного продажу зброї та вибухівки
Місце, де ховали зброю. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві викрили злочинне угруповання, яке торгувало зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Учасників судитимуть, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у вівторок, 18 березня.

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Організатором схеми з продажу зброї виявився 42-річний уродженець сусідньої країни, який вже тривалий час проживає у Київській області, а також його 37-річний товариш.

Для приховування "бізнесу" нелегальний арсенал вони заховали на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, а продавали зброю та боєприпаси у столиці. 

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Вилучені боєприпаси. Фото: Нацполіція
Поліція викрила продаж боєприпасів та вибухівки на Київщині
Знайдена зброя та вибухівка. Фото: Нацполіція
Торгували зброєю та вибухівкою - в Києві затримали організаторів схеми
Вилучена вибухівка. Фото: Нацполіція

Так, "покупці" приїздили до Києва, де учасники схеми продавали їм "товар" за готівку під час особистих зустрічей. Правоохоронці викрили чоловіків та провели обшуки. Серед вилучених речей: 

  • понад 16 тисяч патронів різного калібру; 
  • 132 гранатометні постріли;
  • 69 гранат; 
  • дві протитанкові міни;
  • чотири реактивні протитанкові гранати;
  • два автомати;
  • один кулемет;
  • п'ять кілограмів артилерійського пороху, ціна якого на "чорному ринку" майже 1,7 мільйонів гривень.
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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, посадовців "Київзеленбуду" викрили у незаконному заволодінні понад 5 мільйонами гривень на ремонтах парків та скверів.

А в БЕБ повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної групи, яка привласнила понад 14 мільйонів гривень під час закупівлі укриттів.

Київ зброя торгівля поліція боєприпаси
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