В Киеве мужчина хотел возобновить отношения с женщиной, напав на нее с ножом — детали дела

Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Киеве мужчина с ножом напал на свою бывшую партнершу из-за ее отказа возобновить отношения. Женщине были нанесены удары в живот.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Детали дела

В материалах суда отмечено, что инцидент произошел в ноябре 2023 года. Медики сообщили в полицию, что на автомобильной стоянке в Днепровском районе обнаружили 38-летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями в области живота, груди и конечностей. Пострадавшую немедленно госпитализировали.

Расследование установило, что нападение совершил ее бывший партнер. В тот день он пытался восстановить отношения, но, получив отказ, ударил женщину ножом несколько раз. Мужчину задержали, а потерпевшая выжила благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

Решение суда

Днепровский районный суд города Киева признал мужчину виновным в совершении неоконченного покушения на убийство. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в городе Славутич Киевской области мужчина убил, а затем закопал в лесу женщину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также мы писали, что перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой.