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У Києві чоловік хотів відновити стосунки, ледь не вбивши кохану — що вирішив суд

25 вересня 2024 17:56
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Києві чоловік хотів відновити стосунки з жінкою, напавши на неї з ножем — деталі справи
Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві чоловік з ножем напав на свою колишню партнерку через її відмову відновити стосунки. Жінці було завдано ударів у живіт.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що інцидент стався у листопаді 2023 року. Медики повідомили поліцію, що на автомобільній стоянці в Дніпровському районі виявили 38-річну жінку з численними ножовими пораненнями в області живота, грудей та кінцівок. Потерпілу негайно госпіталізували.

Розслідування встановило, що напад здійснив її колишній партнер. Того дня він намагався відновити стосунки, але отримавши відмову, вдарив жінку ножем кілька разів. Чоловіка затримали, а потерпіла вижила завдяки своєчасному наданню медичної допомоги.

Рішення суду

Дніпровський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у скоєнні незакінченого замаху на вбивство. Його засудили до дев’яти років позбавлення волі. 

Раніше ми повідомляли, що у місті Славутич Київської області чоловік вбив, а потім закопав у лісі жінку. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Також ми писали, що перед судом постануть троє злочинців, які у Харкові на замовлення вбили чоловіка, завдавши йому понад 200 ударів ломом і битою.

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