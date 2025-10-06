Бросил боевую гранату в автобус — в Киеве будут судить мужчину

Автобус, в который бросили гранату. Фото: Нацполиция

В Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону автобуса. Он имел конфликт со своим коллегой и хотел его напугать.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киеве 6 октября.

Водитель бросил гранату в автобус

Правоохранители рассказали, что около 06:00 к ним обратился директор компании, занимающейся пассажирскими перевозками в Киеве. По словам заявителя, один из сотрудников фирмы бросил боевую гранату в сторону маршрутного автобуса, который как раз выезжал на маршрут. В результате этого произошел взрыв.

Осколки от гранаты. Фото: Нацполиция

Последствия от взрыва гранаты. Фото: Нацполиция

Полицейские прибыли на место происшествия в Дарницком районе и задержали злоумышленника, которым оказался 59-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. В Киеве он проживал временно и работал водителем в частной транспортной компании. Он объяснил свои действия желанием напугать одного из коллег, с которым он имел длительный конфликт.

Задержанный нарушитель. Фото: Нацполиция

Как известно, в результате взрыва никто не пострадал, однако механические повреждения получил автобус.

В результате правоохранители объявили нарушителю о подозрении в хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября в Киеве в квартире взорвалась граната. В результате этого два человека погибли, а еще один получил ранения.

Также мы писали, что 8 сентября в Хмельницком мужчина взорвал гранату во дворе. Тогда тоже погибли люди.