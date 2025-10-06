Відео
Україна
У Києві чоловік кинув гранату в автобус — як його покарають

У Києві чоловік кинув гранату в автобус — як його покарають

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 11:23
Кинув бойову гранату в автобус — у Києві судитимуть чоловіка
Автобус, в який кинули гранату. Фото: Нацполіція

У Києві один із водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік автобуса. Він мав конфлікт зі своїм колегою і хотів його налякати.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Києві 6 жовтня. 

Читайте також:

Водій кинув гранату в автобус

Правоохоронці розповіли, що близько о 06:00 до них звернувся директор компанії, що займається пасажирськими перевезеннями у Києві. За словами заявника, один зі співробітників фірми кинув бойову гранату в бік маршрутного автобуса, який саме виїжджав на маршрут. Внаслідок цього стався вибух. 

null
Уламки від гранати. Фото: Нацполіція
null
Наслідки від вибуху гранати. Фото: Нацполіція

Поліцейські прибули на місце події у Дарницькому районі та затримали зловмисника, яким виявився 59-річний місцевий мешканець. Раніше він неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів. У Києві він проживав тимчасово та працював водієм у приватній транспортній компанії. Він пояснив свої дії бажанням налякати одного з колег, з яким він мав тривалий конфлікт.

null
Затриманий порушник. Фото: Нацполіція

Як відомо, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак механічних пошкоджень зазнав автобус. 

Через це правоохоронці оголосили порушнику про підозру у хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). 

"Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статей передбачає до семи років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 15 вересня у Києві в квартирі вибухнула граната. Внаслідок цього двоє людей загинули, а ще одна отримала поранення. 

Також ми писали, що 8 вересня у Хмельницькому чоловік підірвав гранату у дворі. Тоді теж загинули люди.  

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
