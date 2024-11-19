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В Киеве мужчина пытался ограбить риелтора — решение суда

19 ноября 2024 09:24
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Киеве мужчина ограбил работницу риелторской компании
Заседание суда Иллюстративное фото: tv3.lt
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Киеве мужчина пытался ограбить офис риелторской компании и украсть 1100 долларов. Злоумышленник был задержан и приговорен к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 18 ноября.

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Детали дела

В октябре 2024 года в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ограбил женщину. Как выяснилось, 42-летний киевлянин зашел в офис одной из риэлторских компаний Киева под видом клиента и заметил, что одна из работниц оставила сумку без присмотра.

вор
Осужденный мужчина. Фото: Нацполиция

Мужчина решил присвоить средства себе и забрал оттуда 1100 долларов, а затем пытался скрыться с места событий. Охранники компании помешали обвиняемому покинуть офис.

доллары
Деньги, которые пытался украсть мужчина. Фото: Нацполиция

Впоследствии правоохранители задержали вора, сообщив ему о подозрении и направив обвинительный акт в суд. Во время следствия мужчина находился под стражей.

Решение суда

Изучив обстоятельства дела, суд признал обвиняемого виновным в совершении покушения на грабеж и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, в Смеле Черкасской области женщина в автобусе обворовала ребенка, а затем нанесла несколько ударов по голове и туловищу. Суд назначил наказание.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области военнослужащий совершил серию краж. Добычей солдата стали бытовая техника и денежные средства, которые он вынес из частных домов, проникая в дома через окна.

Киев кража полиция деньги грабеж судебные решения

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