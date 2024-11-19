У Києві чоловік пограбував працівницю рієлторської компанії

Засідання суду. Ілюстративне фото: tv3.lt

У Києві чоловік намагався пограбувати офіс рієлторської компанії та вкрасти 1100 доларів. Зловмисника затримали та засудили до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 18 листопада.

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Деталі справи

У жовтні 2024 року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік пограбував жінку. Як з'ясувалося, 42-річний киянин зайшов до офісу однієї з рієлторських компаній Києва під виглядом клієнта та помітив, що одна із працівниць залишила сумку без нагляду.

Засуджений чоловік. Фото: Нацполіція

Чоловік вирішив привласнити кошти собі та забрав звідти 1100 доларів, а потім намагався втекти з місця подій. Охоронці компанії завадили обвинуваченому покинути офіс.

Гроші, які намагався вкрасти чоловік. Фото: Нацполіція

Згодом правоохоронці затримали крадія, повідомивши йому про підозру та скерувавши обвинувальний акт до суду. Під час слідства чоловік перебував під вартою.

Рішення суду

Вивчивши обставини справи, суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні замаху на грабіж та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

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