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У Києві чоловік намагався пограбувати рієлторку — рішення суду

19 листопада 2024 09:24
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Києві чоловік пограбував працівницю рієлторської компанії
Засідання суду. Ілюстративне фото: tv3.lt
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Києві чоловік намагався пограбувати офіс рієлторської компанії та вкрасти 1100 доларів. Зловмисника затримали та засудили до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 18 листопада.

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Деталі справи

У жовтні 2024 року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік пограбував жінку. Як з'ясувалося, 42-річний киянин зайшов до офісу однієї з рієлторських компаній Києва під виглядом клієнта та помітив, що одна із працівниць залишила сумку без нагляду. 

крадій
Засуджений чоловік. Фото: Нацполіція

Чоловік вирішив привласнити кошти собі та забрав звідти 1100 доларів, а потім намагався втекти з місця подій. Охоронці компанії завадили обвинуваченому покинути офіс.

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Гроші, які намагався вкрасти чоловік. Фото: Нацполіція

Згодом правоохоронці затримали крадія, повідомивши йому про підозру та скерувавши обвинувальний акт до суду. Під час слідства чоловік перебував під вартою.

Рішення суду

Вивчивши обставини справи, суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні замаху на грабіж та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Смілі Черкаської області жінка в автобусі обікрала дитину, а потім завдала кілька ударів по голові та тулубу. Суд призначив покарання.

Раніше ми писали про те, що у Львівській області військовослужбовець здійснив серію крадіжок. Здобиччю солдата стали побутова техніка та грошові кошти, які він виніс з приватних будинків, проникаючи в домівки через вікна. 

Київ крадіжка поліція гроші грабіж судові рішення

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