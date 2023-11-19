В Киеве пьяный мужчина разбил терминал ПриватБанка из-за перевода средств на ВСУ

Мужчина возле терминала ПриватБанка. Иллюстративное фото: veles.in.ua

В Киеве мужчина разбил терминал ПриватБанка из-за того, что тот неправильно перечислил средства, которые были переправлены на помощь ВСУ. Человек стал очень злым, начал нецензурно выражаться и бить по терминалу.

Об этом идет речь в постановлении Голосеевского суда столицы.

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Как это произошло

Отмечается, что во время суда он признал свою вину и отметил, что пошел перевести средства на станции метро "Выдубичи" своему знакомому, однако они были ошибочно отправлены на ВСУ, из-за чего он очень рассердился.

Постановление суда. Источник: Единый государственный реестр судебных решений

Наказание для мужчины

Как удалось установить суду, мужчина был пьяный. Уровень алкоголя в крови был равен 1,59 промилле.

Поэтому решением суда с него была взыскана 51 гривна штрафа. Однако судебный сбор составил 536 грн, что в десять раз больше самого штрафа.

Напомним, в турецком городе Алания одессит догнал на автомобиле двух грабителей и задавил их насмерть. Предварительно они разбили окно в машине и схватили сумку, в которой было 35 тысяч евро.

Также мы писали, что в Киевской области полиция задержала злоумышленника, который стрелял из самодельного ружья и угрожал людям гранатой. Известно, что перед этим у мужчины возник конфликт.