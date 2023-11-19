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У Києві чоловік напідпитку розбив термінал ПриватБанку через переказ коштів на ЗСУ

19 листопада 2023 16:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві чоловік напідпитку розбив термінал ПриватБанку через переказ коштів на ЗСУ
Чоловік біля терміналу ПриватБанку. Ілюстративне фото: veles.in.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві чоловік розбив термінал ПриватБанку через те, що той неправильно переказав кошти, які було переправлено на допомогу ЗСУ. Чоловік став дуже злим, почав нецензурно виражатися та бити по терміналу. 

Про це йдеться у постанові Голосіївського суду столиці.

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Як це сталося

Зазначається, що під час суду він визнав свою провину та зазначив, що пішов переказати кошти на станції метро "Видубичі" своєму знайомому, проте їх помилково було відправлено на ЗСУ, через що він дуже розгнівався.

чоловік розбив термінал через помилковий переказ коштів
Постанова суду. Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень

Покарання для чоловіка

Як вдалося встановити суду, чоловік був напідпитку. Рівень алкоголю у крові дорівнював 1,59 проміле. 

Тому рішенням суду з нього було стягнено 51 гривню штрафу. Проте судовий збір становив 536 грн, що у десять разів більше за сам штраф. 

Нагадаємо, у турецькому місті Аланія одесит наздогнав на авто двох грабіжників та задавив їх на смерть. Попередньо, вони розбили вікно в машині та схопили сумку, в якій було 35 тисяч євро.

Також ми писали, що на Київщині поліція затримала зловмисника, який стріляв з саморобної рушниці та погрожував людям гранатою. Відомо, що перед цим у чоловіка виник конфлікт.

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