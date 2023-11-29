В Киеве мужчина обворовал бойца ВСУ — какой срок ему грозит
В Киеве мужчина обворовал бойца Вооруженных сил Украины. За это и другие преступления подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно про кражу личных вещей у военного
В полиции сообщили, что в инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Пользуясь невнимательностью жертвы, преступник украл из кармана его куртки мобильный телефон, наушники и банковскую карту.
В полиции уточнили, что этот же 23-летний житель Киева (подозреваемый) с криминальным прошлым, оказался втянутым в другое преступление на той же территории.
Задержание злоумышленника и изъятие украденных вещей
Сообщается, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника.. После кражи он сразу же продал телефон и использовал украденную банковскую карту для покупок.
Сотрудники полиции нашли наушники у подозреваемого и изъяли телефон у его нового владельца, возвращая украденные вещи бойцу ВСУ.
Кроме того, выяснилось, что задержанный недавно совершил кражу в супермаркете, находясь на испытательном сроке.
Напомним, что полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который восемь раз обокрал местные магазины. По сообщениям, он неоднократно судим.
Также мы сообщали, что в Донецкой области СБУ арестовала двух мошенников, пытавшихся продать криминалитету "трофейное" российское оружие, захваченное во время боев за Бахмут. Также правоохранители рассказали о подробностях убийства детского писателя Владимира Вакуленко в Изюме.
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