В Киеве мужчина обворовал бойца ВСУ — какой срок ему грозит

Подозреваемый в краже личных вещей военного. Фото: полиция Киева

В Киеве мужчина обворовал бойца Вооруженных сил Украины. За это и другие преступления подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Что известно про кражу личных вещей у военного

В полиции сообщили, что в инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Пользуясь невнимательностью жертвы, преступник украл из кармана его куртки мобильный телефон, наушники и банковскую карту.

В полиции уточнили, что этот же 23-летний житель Киева (подозреваемый) с криминальным прошлым, оказался втянутым в другое преступление на той же территории.

Украденные вещи у военного. Фото: полиция Киева

Задержание злоумышленника и изъятие украденных вещей

Сообщается, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника.. После кражи он сразу же продал телефон и использовал украденную банковскую карту для покупок.

Сотрудники полиции нашли наушники у подозреваемого и изъяли телефон у его нового владельца, возвращая украденные вещи бойцу ВСУ.

Украденные вещи у военного. Фото: полиция Киева

Кроме того, выяснилось, что задержанный недавно совершил кражу в супермаркете, находясь на испытательном сроке.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, что полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который восемь раз обокрал местные магазины. По сообщениям, он неоднократно судим.

Также мы сообщали, что в Донецкой области СБУ арестовала двух мошенников, пытавшихся продать криминалитету "трофейное" российское оружие, захваченное во время боев за Бахмут. Также правоохранители рассказали о подробностях убийства детского писателя Владимира Вакуленко в Изюме.