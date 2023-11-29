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У Києві чоловік обікрав бійця ЗСУ — який термін йому загрожує

29 листопада 2023 14:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві чоловік обікрав бійця ЗСУ — який термін йому загрожує
Підозрюваний у крадіжці особистих речей військового. Фото: поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві чоловік обікрав бійця Збройних сил України. За це та інші злочини підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

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У поліції повідомили, що інцидент стався в Дніпровському районі столиці. Користуючись неуважністю жертви, злочинець викрав з кишені його куртки мобільний телефон, навушники та банківську картку.

У поліції уточнили, що цей же 23-річний мешканець Києва (підозрюваний) з кримінальним минулим виявився втягнутим в інший злочин на тій же території.

Вкрадені речі у військового
Вкрадені речі у військового. Фото: поліція Києва

Затримання зловмисника та вилучення вкрадених речей

Повідомляється, що правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Після крадіжки він одразу ж продав телефон і використав вкрадену банківську картку для покупок.

Співробітники поліції знайшли навушники у підозрюваного та вилучили телефон у його нового власника, повертаючи вкрадені речі бійцю ЗСУ.

Вкрадені речі у військового
Вкрадені речі у військового. Фото: поліція Києва

Крім того, з'ясувалося, що затриманий нещодавно скоїв крадіжку у супермаркеті, перебуваючи на випробувальному терміні.

крадіжка у військового
Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що поліція Харківської області повідомила про підозру чоловікові, який вісім разів обікрав місцеві магазини. За повідомленнями, він неодноразово засуджений.

Також ми повідомляли, що на Донеччині СБУ заарештувала двох шахраїв, які намагалися продати криміналітету "трофейну" російську зброю, захоплену під час боїв за Бахмут. Також правоохоронці розповіли про подробиці вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка в Ізюмі.

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