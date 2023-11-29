У Києві чоловік обікрав бійця ЗСУ — який термін йому загрожує

Підозрюваний у крадіжці особистих речей військового. Фото: поліція Києва

У Києві чоловік обікрав бійця Збройних сил України. За це та інші злочини підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

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У поліції повідомили, що інцидент стався в Дніпровському районі столиці. Користуючись неуважністю жертви, злочинець викрав з кишені його куртки мобільний телефон, навушники та банківську картку.

У поліції уточнили, що цей же 23-річний мешканець Києва (підозрюваний) з кримінальним минулим виявився втягнутим в інший злочин на тій же території.

Вкрадені речі у військового. Фото: поліція Києва

Затримання зловмисника та вилучення вкрадених речей

Повідомляється, що правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Після крадіжки він одразу ж продав телефон і використав вкрадену банківську картку для покупок.

Співробітники поліції знайшли навушники у підозрюваного та вилучили телефон у його нового власника, повертаючи вкрадені речі бійцю ЗСУ.

Вкрадені речі у військового. Фото: поліція Києва

Крім того, з'ясувалося, що затриманий нещодавно скоїв крадіжку у супермаркеті, перебуваючи на випробувальному терміні.

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що поліція Харківської області повідомила про підозру чоловікові, який вісім разів обікрав місцеві магазини. За повідомленнями, він неодноразово засуджений.

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