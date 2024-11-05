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В Киеве мужчина обворовал Новую почту и ломбард — что решил суд

5 ноября 2024 08:50
Виктория Козырь - редактор
Новая почта в Киеве понесла убытки из-за кражи iPhone 14 Pro — как суд наказал преступника
Отделение Новой почты. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Киеве мужчина украл из отделения "Новой почты" iPhone, а затем еще и ограбил ломбард. Суд решил наказать преступника тюремным заключением.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в Святошинском районе Киева мужчина пришел в отделение "Новой Почты", где захотел осмотреть посылку, в которой был мобильный телефон "iPhone 14 Pro 512 GB" стоимостью 65 078 гривен. Поскольку других посетителей в отделении не было, мужчина решил воспользоваться моментом и украсть телефон. Он схватил мобильное устройство и скрылся.

Через несколько месяцев мужчина отважился на второе преступление. В ломбарде "Гарант" он украл телефон Samsung Galaxy A52 стоимостью 12 599 гривен, предварительно взяв его для осмотра под предлогом покупки. В момент, когда продавец отвлеклась, фигурант выбежал из ломбарда, прихватив с собой смартфон.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина отметил, что решился на кражу, поскольку находился в затруднительном материальном положении и раскаивается в своих действиях.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет и шесть месяцев.

Напомним, в Киеве мужчина украл из магазина "Ева" драгоценные духи. Стоимость флакона составляет около 3500 гривен.

А в Запорожье в одном из супермаркетов у мужчины похитили барсетку с деньгами и документами. Суд решил наказать преступника.

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