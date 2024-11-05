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У Києві чоловік обікрав Нову пошту та ломбард — що вирішив суд

5 листопада 2024 08:50
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Нова пошта у Києві зазнала збитків через крадіжку iPhone 14 Pro — як суд покарав злочинця
Відділення Нової пошти. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік вкрав з відділення "Нової пошти" iPhone, а потім ще й пограбував ломбард. Суд вирішив покарати злочинця тюремним ув'язненням.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у Святошинському районі Києва чоловік прийшов у відділення "Нової Пошти", де захотів оглянути посилку у якій був мобільний телефон "iPhone 14 Pro 512 GB" вартістю 65 078 гривень. Оскільки інших відвідувачів у відділенні не було, чоловік вирішив скористатись моментом і вкрасти телефон. Він схопив мобільний пристрій та втік.

За кілька місяців чоловік наважився на другий злочин. У ломбарді "Гарант" він вкрав телефон "Samsung Galaxy A52" вартістю 12 599 гривень, попередньо взявши його для огляду під приводом покупки. У момент, коли продавець відволіклася, фігурант вибіг із ломбарду, прихопивши з собою смартфон.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Чоловік зазначив, що наважився на крадіжку оскільки перебував у скрутному матеріальному становищі й розкаюється у своїх діях.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на сім років та шість місяців.

Нагадаємо, у Києві чоловік поцупив з магазину "Єва" дороговартісні парфуми. Вартість флакона становить майже 3500 гривень.

А в Запоріжжі в одному із супермаркетів у чоловіка викрали барсетку з грошима та документами. Суд вирішив покарати злочинця.

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