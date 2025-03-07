Обманул волонтера на 400 тыс. грн — в Киеве будут судить мошенника

Деньги в руках. Фото: Varta

В Киеве будут судить мужчину, который обманул волонтера на 400 тысяч гривен. Он солгал о якобы ампутации ноги и попросил помочь.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 7 марта.

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Как отмечают в прокуратуре, мужчина придумывал истории для волонтера и просил о помощи. Сначала речь шла о незначительных суммах, но впоследствии мошенник захотел большего. Мужчина рассказывал о том, что он якобы находился в зоне боевых действий.

"Обвиняемый просил деньги на приобретение медицинских препаратов, лечение после ранения, операцию по ампутации ноги, на лечение в Германии, впоследствии уже протезирование ноги, восстановление в реабилитационном центре. Таким образом мужчина получил от волонтера 400 тыс. гривен", — информируют в прокуратуре.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Волонтер узнал о том, что все истории неправдивы, когда получил картинку из интернета. Сейчас обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Одессе задержали мошенников, которые якобы собирали деньги на дроны для ВСУ. На самом деле все средства они присваивали себе.

Также в Киеве вынесли приговор мужчине, который обманом украл телефон прохожего. Он попросил мобильный якобы позвонить.