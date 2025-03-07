Обдурив волонтера на 400 тис. грн — у Києві судитимуть шахрая

Гроші у руках. Фото: Varta

У Києві будуть судити чоловіка, який ошукав волонтера на 400 тисяч гривень. Він збрехав про нібито ампутацію ноги та попросив допомогти.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в п'ятницю, 7 березня.

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Збрехав про ампутацію ноги

Як зазначають у прокуратурі, чоловік вигадував історії для волонтера та просив про допомогу. Спершу йшлося про незначні суми, але згодом шахрай захотів більшого. Чоловік розповідав про те, що він нібито перебував у зоні бойових дій.

"Обвинувачений просив гроші на придбання медичних препаратів, лікування після поранення, операцію з ампутації ноги, на лікування до Німеччини, згодом уже протезування ноги, відновлення у реабілітаційному центрі. Таким чином чоловік отримав від волонтера 400 тис. гривень", — інформують у прокуратурі.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Волонтер дізнався про те, що всі історії неправдиві, коли отримав картинку з інтернету. Наразі обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали шахраїв, які нібито збирали гроші на дрони для ЗСУ. Насправді ж усі кошти вони привласнювали собі.

Також у Києві винесли ворок чоловікові, який обманом вкрав телефон перехожого. Він попросив мобільний, аби набито зателефонувати.