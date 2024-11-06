Мужчина в Киеве избил отца металлическим ходунком после конфликта — приговор суда

Мужчина после драки. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве мужчина избил своего отца после словесного конфликта. Он нанес потерпевшему удары по голове.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Опендатаботе.

Читайте также:

Детали дела

Известно, что на почве длительных личных неприязненных отношений и словесного конфликта возник уголовный противоправный умысел. Речь идет о телесных повреждениях.

Фигурант нанес удар отцу металлическим ходунком в область головы. В результате пострадавшему нанесены телесные повреждения в виде ссадины в участке лба.

В приговоре говорится, что орудием совершения уголовного правонарушения были ходунки его матери — лица с инвалидностью.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). Ему назначили наказание в виде общественных работ сроком 120 часов.

Напомним, в Киеве мужчины напали на девушку после того, как она сделала им замечания относительно использования русского языка. Девушка обратилась в полицию с заявлением.

Также в Харькове во время конфликта, возникшего из-за собак, мужчина избил соседа деревянной палкой. Нападающего признали виновным и назначили ему штраф.