Мужчина в Киеве избил отца металлическим ходунком после конфликта — приговор суда

В Киеве мужчина избил отца после конфликта — что решил суд
В Киеве мужчина избил своего отца после словесного конфликта. Он нанес потерпевшему удары по голове.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Опендатаботе.
Детали дела
Известно, что на почве длительных личных неприязненных отношений и словесного конфликта возник уголовный противоправный умысел. Речь идет о телесных повреждениях.
Фигурант нанес удар отцу металлическим ходунком в область головы. В результате пострадавшему нанесены телесные повреждения в виде ссадины в участке лба.
В приговоре говорится, что орудием совершения уголовного правонарушения были ходунки его матери — лица с инвалидностью.
Что решил суд
Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). Ему назначили наказание в виде общественных работ сроком 120 часов.
Напомним, в Киеве мужчины напали на девушку после того, как она сделала им замечания относительно использования русского языка. Девушка обратилась в полицию с заявлением.
Также в Харькове во время конфликта, возникшего из-за собак, мужчина избил соседа деревянной палкой. Нападающего признали виновным и назначили ему штраф.
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