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В Киеве мужчина угрожал жене гранатой — какой срок ему грозит

5 марта 2024 14:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве мужчина угрожал жене гранатой — какой срок ему грозит
Арестованный мужчина, угрожавший жене. Фото: Полиция Киева
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве арестовали мужчину, который во время ссоры с женой угрожал подорвать гранатой. Полиция изъяла у него три гранаты после сообщения его жены о незаконном хранении боеприпасов в подъезде их дома. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 5 марта.

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По словам жены арестованного, спор между ней и ее мужем обернулся угрозой взрыва квартиры. В результате быстрого реагирования, правоохранители задержали мужчину и провели обыск, который подтвердил наличие у него запрещенных предметов.

"25-летнему уроженцу Житомирской области поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", — сообщили в полиции.

В качестве меры пресечения суд назначил содержание под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Граната
Изъятая граната. Фото: полиция Киева
Граната
Изъятая граната. Фото: полиция Киева
полиция Киева
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове 44-летний мужчина избил свою мать до смерти.

Ранее двое жителей Одесской области запугивали своих родных и заставляли ублажать их. Мужчин ожидает суд, им грозит до 200 часов исправительных работ.

Киев
конфликт
домашнее насилие
граната
угрозы
Криминал
преступление

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