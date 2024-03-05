В Киеве мужчина угрожал жене гранатой — какой срок ему грозит

Арестованный мужчина, угрожавший жене. Фото: Полиция Киева

В Киеве арестовали мужчину, который во время ссоры с женой угрожал подорвать гранатой. Полиция изъяла у него три гранаты после сообщения его жены о незаконном хранении боеприпасов в подъезде их дома.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 5 марта.

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По словам жены арестованного, спор между ней и ее мужем обернулся угрозой взрыва квартиры. В результате быстрого реагирования, правоохранители задержали мужчину и провели обыск, который подтвердил наличие у него запрещенных предметов.

"25-летнему уроженцу Житомирской области поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", — сообщили в полиции.

В качестве меры пресечения суд назначил содержание под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Изъятая граната. Фото: полиция Киева

Изъятая граната. Фото: полиция Киева

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

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