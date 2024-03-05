У Києві чоловік погрожував дружині гранатою — який термін йому загрожує

Заарештований чоловік погрожував дружині. Фото: Поліція Києва

У Києві заарештували чоловіка, який під час сварки із дружиною погрожував підірвати гранатою. Поліція вилучила у нього три гранати після повідомлення дружини про незаконне зберігання боєприпасів у під'їзді їхнього будинку.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 5 березня.

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За словами дружини заарештованого, суперечка між нею та її чоловіком обернулася загрозою вибуху квартири. Внаслідок швидкого реагування правоохоронці затримали чоловіка та провели обшук, який підтвердив наявність у нього заборонених предметів.

"25-річному уродженцю Житомирської області повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу", — повідомили в поліції.

Як запобіжний захід суд призначив утримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.

Вилучена граната. Фото: поліція Києва

Вилучена граната. Фото: поліція Києва

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

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