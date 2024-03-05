У Києві чоловік погрожував дружині гранатою — який термін йому загрожує
У Києві заарештували чоловіка, який під час сварки із дружиною погрожував підірвати гранатою. Поліція вилучила у нього три гранати після повідомлення дружини про незаконне зберігання боєприпасів у під'їзді їхнього будинку.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 5 березня.
Що відомо про арешт зловмисника
За словами дружини заарештованого, суперечка між нею та її чоловіком обернулася загрозою вибуху квартири. Внаслідок швидкого реагування правоохоронці затримали чоловіка та провели обшук, який підтвердив наявність у нього заборонених предметів.
"25-річному уродженцю Житомирської області повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу", — повідомили в поліції.
Як запобіжний захід суд призначив утримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, у Харкові 44-річний чоловік побив свою матір до смерті.
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