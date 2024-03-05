Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік погрожував дружині гранатою — який термін йому загрожує arrow

У Києві чоловік погрожував дружині гранатою — який термін йому загрожує

5 березня 2024 14:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві чоловік погрожував дружині гранатою — який термін йому загрожує
Заарештований чоловік погрожував дружині. Фото: Поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві заарештували чоловіка, який під час сварки із дружиною погрожував підірвати гранатою. Поліція вилучила у нього три гранати після повідомлення дружини про незаконне зберігання боєприпасів у під'їзді їхнього будинку.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 5 березня.

Читайте також:

Що відомо про арешт зловмисника

За словами дружини заарештованого, суперечка між нею та її чоловіком обернулася загрозою вибуху квартири. Внаслідок швидкого реагування правоохоронці затримали чоловіка та провели обшук, який підтвердив наявність у нього заборонених предметів.

"25-річному уродженцю Житомирської області повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу", — повідомили в поліції.

Як запобіжний захід суд призначив утримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.

Граната
Вилучена граната. Фото: поліція Києва
Граната
Вилучена граната. Фото: поліція Києва
поліція Києва
Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові 44-річний чоловік побив свою матір до смерті.

Раніше двоє мешканців Одеської області залякували своїх рідних та змушували ублажувати їх. На чоловіків чекає суд, їм загрожує до 200 годин виправних робіт.

Київ
конфлікт
домашнє насильство
граната
загрози
Кримінал
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим