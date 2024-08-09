В Киеве мужчина угнал свой уже проданный автомобиль

В Киеве мужчина продал автомобиль, а потом угнал его — как будут наказывать злоумышленника
Житель Киевщины продал автомобиль, а затем угнал его у нового владельца. Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 9 августа.
Продал авто, а затем украл его
Весной текущего года в Святошинское управление полиции обратился мужчина, который сообщил, что его автомобиль Audi, который он недавно приобрел, был угнан.
В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что преступление совершил бывший владелец транспорта, 23-летний житель Киевской области.
"Подозреваемый продал автомобиль, а когда узнал, что хозяин вновь выставил его на продажу, решил вернуть себе" , — говорится в сообщении.
Это произошло в то время, когда мужчина общался с потенциальными покупателями авто. Тогда виновник сел в салон транспортного средства и скрылся с места событий.
Фигуранту поставлено в известность о подозрении в незаконном завладении транспортным средством и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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