У Києві чоловік викрав свій уже проданий автомобіль

Викрадений автомобіль. Фото: поліція Києва

Мешканець Київщини продав автомобіль, а потім викрав його у нового власника. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 9 серпня.

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Продав авто, а потім вкрав його

Навесні поточного року до Святошинського управління поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його автомобіль Audi, який він нещодавно придбав, було викрадено.

Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що злочин вчинив колишній власник транспорту, 23-річний мешканець Київської області.

"Підозрюваний продав автівку, а коли дізнався що господар знов виставив її на продаж, вирішив повернути собі", — йдеться в повідомленні.

Це сталося під час того, коли чоловік спілкувався з потенційними покупцями авто. Тоді винуватець сів до салону транспортного засобу та втік із місця подій.

Фігуранту повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.