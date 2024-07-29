У Києві чоловік викрав автомобіль марки Chrysler

Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві 45-річний чоловік викрав автомобіль Chrysler. Його затримали правоохоронці та оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 29 липня.

Читайте також:

Викрадення авто в Києві

Нещодавно до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який заявив, що у нього викрали автомобіль у Голосіївському районі.

Під час допиту правоохоронці з'ясували, що фігурант скористався відсутністю господаря та сів у незамкнений заведений автомобіль марки Chrysler. Після цього він поїхав у невідомому напрямку. На пошуки були орієнтовані всі наряди столичні поліції.

"Оперативники Голосіївського управління поліції спільно з колегами зі столичного Главку встановили місцезнаходження автівки та зловмисника та затримали 45-річного фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений автомобіль вилучено та повернуто власнику", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оголосили фігуранту підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Максимальне покарання передбачає до 12 років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві зловмисники викрали іноземця, силою примусили віддати криптовалюту на суму в декілька мільйонів гривень, після чого жертву задушили та закопали в лісі. Правоохоронці заявляють про затримання підозрюваних.

Раніше у Києві викрили схему видачі військовослужбовцям підроблених довідок по догляду за рідними. Вони давали право на звільнення зі служби.