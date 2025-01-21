В Киеве мужчина продал гранату - его приговорили к трем годам лишения свободы

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Киеве мужчина незаконно приобрел приобрел приобрел боевую гранату и пытался продать ее. Суд назначил фигуранту дела наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом говорится в материалах, которые хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дел

В Киеве мужчина незаконным образом приобрел гранату Ф1. В дальнейшем он продал этот боеприпас человеку, который представился, что является военнослужащим, находящимся в СОЧ. Вследствие этой сделки фигурант дела заработал две тысячи гривен.

Во время следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Он рассказал обо всех обстоятельствах совершенного им уголовного правонарушения.

Обвиняемый признал преступный характер своих действий. Он также подтвердил изложенную в обвинительном акте информацию.

Что решил суд

Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, он должен оплатить процессуальные издержки.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области военнослужащий в 2017 году самовольно покинул воинскую часть. Через восемь лет его привлекли к ответственности.

Напомним, в Харьковской области судили правоохранителя, который пьяным стрелял по дому соседа из автомата.