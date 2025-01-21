У Києві чоловік продав гранату — його засудили до трьох років позбавлення волі

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Києві чоловік придбав незаконно придбав бойову гранату та намагався продати її. Суд призначив фігуранту справи покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це говориться у матеріалах, які зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справ

У Києві чоловік незаконним чином придбав гранату Ф1. В подальшому він продав цей боєприпас людині, яка наявила, що є військовослужбовцем, перебуваючим у СЗЧ. Внаслідок цієї угоди фігурант справи заробив дві тисячі гривень.

Під час слідства обвинувачуваний свою провину визнав повністю. Він розповів про усі обставини вчиненого ним кримінального правопорушення.

Обвинувачуваний визнав злочинний характер своїх дій. Він також підтвердив викладену в обвинувачувальному акті інформацію.

Що вирішив суд

Ознайомившись з усіма обставинами справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Крім того, він має сплатити процесуальні витрати.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області військовослужбовець у 2017 році самовільно залишив військову частину. Через вісім років його притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, у Харківській області судили правоохоронця, який п'яним стріляв по будинку сусіда з автомата.