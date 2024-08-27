Мужчина сжег Мерседес в центре Киева — ему светит 10 лет тюрьмы

Мужчина сжег автомобиль Мерседес. Фото: полиция Киева

В Киеве мужчина поджег дорогой автомобиль, припаркованный в одном из районов. Поджигателю грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева во вторник, 27 августа.

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Детали преступления

По информации правоохранителей, к преступлению причастен 40-летний мужчина из Черниговскої области. Он решил поджечь автомобиль в Соломенском районе Киева.

"Автомобиль Мерседес стоял припаркованный на одной из улиц района и был накрыт тентом, который нарушитель поджег. В результате пожара машина уничтожена, она восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении.

Мужчина поджигает припаркованный автомобиль. Фото: полиция Киева

В полиции подчеркнули, что на установление личности и поиски преступника ушло несколько часов.

Отмечается, что фигуранту сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога.

"В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, ему грозит до десяти лет лишения свободы", — подытожили правоохранители.