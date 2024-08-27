Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік спалив дорогу автівку — в поліції розкрили деталі arrow

У Києві чоловік спалив дорогу автівку — в поліції розкрили деталі

27 серпня 2024 16:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чоловік спалив Мерседес у центрі Києва — йому світить 10 років в'язниці
Чоловік спалив автомобіль Мерседес. Фото: поліція Києва
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві чоловік підпалив дорогий автомобіль, який був припаркований в одному з районів. Палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у вівторок, 27 серпня.

Читайте також:

Деталі злочину

За інформацією правоохоронців, до злочину причетний 40-річний чоловік з Чернігівщини. Він вирішив підпалити автомобіль у Солом’янському районі Києва.

"Автомобіль Мерседес стояв припаркований на одній з вулиць району та був накритий тентом, який порушник підпалив. Внаслідок пожежі автівку знищено, вона відновленню не підлягає", — йдеться у повідомленні.

null
Чоловік підпалює припаркований автомобіль. Фото: поліція Києва

У поліції підкреслили, що на встановлення особи та пошуки злочинця знадобилося кілька годин.

Зазначається, що фігуранту повідомлено про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

"Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу, йому загрожує до десяти років позбавлення волі", — підсумували правоохоронці.

null
Затриманий палій. Фото: поліція Києва

Також важливі новини дня по темі:

Київ пожежа поліція авто підпал злочин

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:57 З наступного тижня в Одесі закриють дві вулиці

Ексклюзив

16:57 Вбита за мову — у Львові відкрили меморіальну дошку Ірині Фаріон

16:55 На Харківщині викрили бойовиків "ЛНР", які грабували цивільних

16:48 У Києві чоловік спалив дорогу автівку — в поліції розкрили деталі

16:38 Поліція відреагувала на побиття дружини військового у Дніпрі

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

16:30 На Сонці сталося десять спалахів — як магнітні бурі впливатимуть на людей сьогодні

16:28 Операція ЗСУ на Курщині — Зеленський пояснив ставлення бійців до росіян

16:26 Халатність вартістю  4 млн грн — посадовець "Укренерго" нажився на відновленні Одещини

16:16 Графіки не працюють — в декількох областях запровадили аварійні відключення електрики

16:03 Зеленський заявив про складнощі повернення азовців з полону

16:57 З наступного тижня в Одесі закриють дві вулиці

Ексклюзив

16:57 Вбита за мову — у Львові відкрили меморіальну дошку Ірині Фаріон

16:55 На Харківщині викрили бойовиків "ЛНР", які грабували цивільних

16:48 У Києві чоловік спалив дорогу автівку — в поліції розкрили деталі

16:38 Поліція відреагувала на побиття дружини військового у Дніпрі

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

16:30 На Сонці сталося десять спалахів — як магнітні бурі впливатимуть на людей сьогодні

16:28 Операція ЗСУ на Курщині — Зеленський пояснив ставлення бійців до росіян

16:26 Халатність вартістю  4 млн грн — посадовець "Укренерго" нажився на відновленні Одещини

16:16 Графіки не працюють — в декількох областях запровадили аварійні відключення електрики

16:03 Зеленський заявив про складнощі повернення азовців з полону

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році