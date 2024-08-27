Чоловік спалив Мерседес у центрі Києва — йому світить 10 років в'язниці

Чоловік спалив автомобіль Мерседес. Фото: поліція Києва

У Києві чоловік підпалив дорогий автомобіль, який був припаркований в одному з районів. Палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у вівторок, 27 серпня.

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Деталі злочину

За інформацією правоохоронців, до злочину причетний 40-річний чоловік з Чернігівщини. Він вирішив підпалити автомобіль у Солом’янському районі Києва.

"Автомобіль Мерседес стояв припаркований на одній з вулиць району та був накритий тентом, який порушник підпалив. Внаслідок пожежі автівку знищено, вона відновленню не підлягає", — йдеться у повідомленні.

Чоловік підпалює припаркований автомобіль. Фото: поліція Києва

У поліції підкреслили, що на встановлення особи та пошуки злочинця знадобилося кілька годин.

Зазначається, що фігуранту повідомлено про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

"Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу, йому загрожує до десяти років позбавлення волі", — підсумували правоохоронці.