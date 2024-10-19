В Киеве судили водителя, который спровоцировал ДТП с четырьмя авто

ДТП в Оболонском районе Киева. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве судили мужчину, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Оболонском районе. В результате аварии столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Киеве в субботу, 19 октября.

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Детали дела

ДТП произошло на проспекте Минском. Известно, что 46-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda, Ford и KIA. В результате аварии пострадали три человека.

ДТП в Оболонском районе Киева. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В ходе проверки на состояние опьянения "Драгер" показал 1,78 промилле алкоголя в организме фигуранта.

ДТП в Оболонском районе Киева. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали нетрезвого водителя и объявили ему подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение.

Что решил суд

Печерский районный суд в Киеве признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок пять лет.

Напомним, во Львове 24-летний житель Броваров признан виновным в незаконном завладении автомобилем и нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель пешехода.

Ранее в Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. В ГСЧС публиковали фото аварии.