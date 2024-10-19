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У Києві чоловік спричинив зіткнення чотирьох авто — як його покарав суд

19 жовтня 2024 16:06
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили водія, який спричинив ДТП із чотирма авто
ДТП в Оболонському районі Києва. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили чоловіка, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Оболонському районі. Внаслідок аварії зіткнулися чотири автомобілі. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Києві у суботу, 19 жовтня.

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Деталі справи

ДТП сталася на проспекті Мінському. Відомо, що 46-річний водій автомобіля Hyundai Tucson  виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілями Honda, Ford та KIA. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

Аварія в Оболонському районі Києва
ДТП в Оболонському районі Києва. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У ході перевірки на стан сп’яніння "Драгер" показав 1.78 проміле алкоголю в організмі фігуранта.

ДТП у Києві на проспекті Мінському
ДТП в Оболонському районі Києва. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці затримали нетверезого водія та оголосили йому підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження.

Що вирішив суд

Печерський районний суд у Києві визнав чоловіка винним у вчиненні злочину. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.

Нагадаємо, у Львові 24-річного жителя Броварів визнано винним у незаконному заволодінні автомобілем і порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода. 

Раніше у Чернігівській області сталася ДТП, в якій загинуло четверо осіб, зокрема двоє дітей. У ДСНС публікували фото аварії.

Київ Нацполіція ДТП автомобіль аварія

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