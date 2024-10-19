У Києві судили водія, який спричинив ДТП із чотирма авто

У Києві чоловік спричинив зіткнення чотирьох авто — як його покарав суд
У Києві судили чоловіка, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Оболонському районі. Внаслідок аварії зіткнулися чотири автомобілі.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Києві у суботу, 19 жовтня.
Деталі справи
ДТП сталася на проспекті Мінському. Відомо, що 46-річний водій автомобіля Hyundai Tucson виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілями Honda, Ford та KIA. Внаслідок аварії постраждали троє людей.
У ході перевірки на стан сп’яніння "Драгер" показав 1.78 проміле алкоголю в організмі фігуранта.
Правоохоронці затримали нетверезого водія та оголосили йому підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження.
Що вирішив суд
Печерський районний суд у Києві визнав чоловіка винним у вчиненні злочину. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.
Нагадаємо, у Львові 24-річного жителя Броварів визнано винним у незаконному заволодінні автомобілем і порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода.
Раніше у Чернігівській області сталася ДТП, в якій загинуло четверо осіб, зокрема двоє дітей. У ДСНС публікували фото аварії.
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