На стеклянном мосту Кличко в Киеве 10 июля произошло самоубийство

Патрульная полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве в среду, 10 июля, со стеклянного пешеходно-велосипедного моста на Владимирском спуске прыгнул мужчина. В результате полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По словам свидетелей, в результате падения с моста мужчина погиб, с виду ему 25 лет.

Сейчас на месте работают правоохранители. В столичной полиции пока этот инцидент не комментировали.

Мужчина, который прыгнул с моста. Фото: соцсети

Ранее в соцсетях распространили информацию о трагическом случае в одном из районных ТЦК и СП Одессы. Так, будто бы там парень хотел покончить с жизнью, однако его забрали в больницу.

Также мы писали, что в Белой Церкви Киевской области патрульные спасли жизнь 17-летнему юноше, который планировал совершить самоубийство.