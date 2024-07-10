Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве мужчина прыгнул со стеклянного моста — детали arrow

В Киеве мужчина прыгнул со стеклянного моста — детали

10 июля 2024 10:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На стеклянном мосту Кличко в Киеве 10 июля произошло самоубийство
Патрульная полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в среду, 10 июля, со стеклянного пешеходно-велосипедного моста на Владимирском спуске прыгнул мужчина. В результате полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Прыгнул с моста в Киеве

По словам свидетелей, в результате падения с моста мужчина погиб, с виду ему 25 лет.

Сейчас на месте работают правоохранители. В столичной полиции пока этот инцидент не комментировали.

выпрыгнул с моста в Киеве 10 июля
Мужчина, который прыгнул с моста. Фото: соцсети

Ранее в соцсетях распространили информацию о трагическом случае в одном из районных ТЦК и СП Одессы. Так, будто бы там парень хотел покончить с жизнью, однако его забрали в больницу.

Также мы писали, что в Белой Церкви Киевской области патрульные спасли жизнь 17-летнему юноше, который планировал совершить самоубийство.

Киев мост украинцы суицид полиция самоубийство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев